- Защо е нужно да се учиш постоянно в професията

За автора



Милен Великов е работил на различни позиция с фокус HR - от стажант до директор. До 2017 г. е бил докторант в БАН. Има 3 магистърски степени - "Управление на човешките ресурси" в УНСС, "Организационно поведение и консултиране" от СУ "Св. Климент Охридски", както и "Социална и организационна психология" в Нов български университет. Бакалавър е по "Икономика и организация на труда" от УНСС. Има завършена степен по Human Resource Management в Chartered Institute of Personnel and Development и е сертифициран кариерен консултант - Global Career Development Facilitator. През 2019 г. се сертифицира като Coach към ERICKSON.



В последните години Милен Великов активно споделя своята гледна точка в повече от 90 статии в различни медии. Той е канен за лектор в Стопанския факултет към Техническия университет (София), УНСС и СУ "Св. Климент Охридски". Участва в благотворителната кампания "Изплети топлина", подпомага кариерното развитие на ученици в 6 сезона на ABLE Mentor, лектор, ментор и кариерен консултант на студенти с профил архитектура. През август 2017 г. тoй инициира първото национално проучване с фокус професионалното прегаряне (бърнаут) сред HR гилдията в България, а през април 2018 г. завърши друго негово проучване сред 2851 души с фокус "Професионалните ценности в България". През 2018 г. той беше един от лекторите на TEDx - Пловдив.