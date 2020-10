Професия: Go програмист

Да си софтуерен инженер, използващ Go, е интересно и вълнуващо, защото този език набира все повече популярност в последно време, особено при разработката на облачни приложения. Използва се от най-големите компании в света като Google и Facebook, както и от много други по-малки. Друг интересен факт е, че голяма част от най-популярните проекти с отворен код за последните години също са разработени с Go. Това дава възможност на човек да придобие представа за множеството различни направления, в които езикът се използва успешно.



Макар да наричат себе си програмисти, тази работа по-точно се описва като софтуерни инженери. Програмирането се състои в писането на софтуерен код, докато инженерството включва и управляването на този код по време на неговия живот. Всеки инженер се интересува не само от кода, написан днес, но и от това как той ще бъде поддържан във времето и какво ще се случи при всяка промяна на изискванията.



Софтуерният инженер прилага принципи и практики във времето, като прави дизайн, строи, поддържа, тества и оценява софтуерни продукти.

Визитка Иван Боршуков е част от екипа на "Хаос груп" вече повече от 3 години. Занимава се с разработка на софтуер, който е животоподдържащ за бизнеса на компанията.



Започвайки като програмист, Иван натрупва опит и експертиза относно бизнес процесите в компанията и разработката на Go приложения, което му позволява успешно да премине към ролята на технически ръководител на някои от критично важните за бизнеса на компанията проекти. В това число влизат лицензионният софтуер, както и цялата екосистема за онлайн търговия, изградена от компанията. В момента Иван е лидер на екип "Бизнес системи" в компанията.



Той е един от активните участници в потребителската група на Go в България и заедно със съмишлениците си организира срещи за обмяна на опит и информация по темата.



Самият той работи активно за запознаване с Go на младите хора. Преподава програмиране с Go в Нов български университет. Заедно със свои колеги води курсове и във Факултета по математика и информатика на СУ "Св. Климент Охридски", както и други курсове, въвеждащи в Golang.

Моята професия

Ролята на Go програмистите е изграждане на нови системи и функционалности, както и поддръжка на вече съществуващи такива в различни онлайн и офлайн бизнес системи, като се използва езикът за програмиране Go. Разпространението на Go в България все още е ограничено, което понякога прави намирането на ресурси и информация предизвикателно. От друга страна, е предизвикателно самият ти да споделяш опит и информация и да си "посланик" на тази технология, която все още не е много позната в България.