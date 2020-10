Професия: Софтуерен консултант с React

Сред най-ценните умения, които придобих в университета, са: решаване на проблеми, алгоритмично мислене, принципи на програмирането, функционално и обектно ориентирано програмиране, работа в екип и комуникация.

Моят път дотук

Започнах да се занимавам с програмиране в гимназията. Беше естествено продължение да уча тази специалност в университета. В нашата сфера е изключително важно да започнеш да трупаш опит от рано. Така започнах да работя от втори курс почасово като Backend разработчик със C#. След това работих няколко години на свободна практика, правейки Backend за уеб сайтове на PHP. През 2011 г. се насочих към Front-Еnd разработване. Като част от софтуерната компания Infragistics, която се занимава с изграждането на компоненти за потребителски интерфейс с JavaScript, HTML, CSS и jQuery, израснах до ръководител на екип. След това имах възможност да ръководя различни екипи в SoftServe, с които изграждахме цялостни решения за нашите клиенти основно с React, TypeScript и NodeJS. В началото на 2020 г. направих голяма стъпка, с която да развивам повече уменията и знанията си на консултант и архитект. Присъединих се към Worldwide Center of Excellence - глобалната организация на VMware за професионални услуги, където се занимавам с автоматизация на IT инфраструктура и интеграция на различни системи в този процес.

Моите задачи и отговорности

Задачите ми са много интересни и разнообразни. От извличане и определяне на клиентските изисквания и определяне на времеви срокове, през изграждане на дизайн на решението (реализация, документиране и внедряване) и консултиране на клиенти, до ръководене на екипи. Разбира се, програмирането остава важен елемент от работата ми.