Изключи работата

Пред "Капитал" от Главната инспекция по труда неотдавна съобщиха, че правят проверки само по сигнал, но към октомври м.г. не е била извършена нито една такава. Неясно е законодателството и по друг въпрос, свързан с дистанционната работа - как се доказва трудова злополука у дома. Не се знае и как се процедира, ако се установи, че служителят, който работи от дома си, ползва нелицензиран софтуер и програми.

Според Мария Минчева от правния отдел на БСК обаче у нас няма законодателни пропуски, свързани с правото на "откъсване" от работа. "Не може да има единен модел, който да се прилага от всички, защото става въпрос за различни професии. Това е форма на работа, при която условията са еднакви - независимо дали ти си в офиса или вкъщи", коментира тя пред "Капитал". Според нея и работниците, и фирмите трябва да се запознаят по-подробно със законодателството. "Дори и в офиса може да работя повече от осем часа или пък шефът ми да ме потърси за работа 5 минути след като съм приключила. Няма разлика дали ще съм там или вкъщи. Той няма право да го прави", каза още тя.