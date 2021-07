С близо 30 хил. са се увеличили младите хора в България, които нито учат, нито работят

Най-висока за страните от ЕС през 2020 г. е младежката неангажираност в Италия с 29.4%., а най-активни са младежите в Нидерландия, където показателят е едва 8.2% и дори отчита намаление в сравнение с 2019 г.

Защо младежката ангажираност е важна? Показателят NEET (neither in employment nor education and training) е важен измерител за социалната интеграция на младите хора на възраст от 20 до 34 години, като той отчита прехода от образователната система към включването в работната сила. Общата тенденция за ЕС е, че младежите обикновено започват първата си работа след завършване на образование и рядко комбинират двете дейности. Те също така са склонни често да сменят работните си места, а в последните години им отнема все по-дълго да се установят на пазара на труда, отбелязват експерти на Евростат. На младежката неангажираност следва да бъде обърнато специално внимание поради негативните последствия от повишаването ѝ в дългосрочен план. От европейската статистическа служба отбелязват, че за засегнатите лица последиците могат да бъдат бедност и социално изключване, а от макроикономическа гледна точка те представляват неоползотворен производствен капацитет и се свързват предимно с разходни плащания от страна на държавата.