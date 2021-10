Проучване: Над 50% от хората изпитват трудности при справянето със стреса

По позиции

По модел на работа

На 30 септември се проведе онлайн събитието на "Капитал" и "Кариери" Mental Health in the Workplace , което е част от предстоящия форум The Future of Work Summit . Сред участниците беше Слави Стоев, организационен психолог и партньор в консултантската компания в областта на организационното развитие InManagement. Той представи резултати от онлайн проучване, което проведе през септември в съдействие с "Капитал". В проучването Workplace Mental Health in the post-Covid-19 era: The local realities взеха участие 384 души:- 220 души на експертна позиция- 120 души среден мениджмънт- 51 души висш мениджмънт- 135 души на смесен задължителен модел- 88 души с право на избор- 86 души на задължително присъствен- 84 души на изцяло дистанционен