Питър Диас: Не е нужно да си преминал курс по психология, за да помогнеш на някой в депресия

През последната година и половина целият свят бе подложен на истински стрес тест. През март 2020 г. хиляди хора трябваше да започнат да работят от вкъщи заради пандемията, а реорганизирането не се понесе леко от всички, което е напълно нормално. В началото властите бяха объркани и действаха хаотично, което бе предпоставка за повече притеснения в обществото. Не може да не се спомене и фактът, че коронавирусът сам по себе си бе истински кошмар за някои. Всички тези фактори надигнаха истинско цунами от психически травми, отклонения, стремглав ръст на неврозите и депресиите. Според данни на СЗО над 300 млн. души страдат от депресия и именно това е причината за самоубийството на близо 130 хил. души в Европа всяка година.Какво е психичното здраве на служителите в ерата след COVID-19? Какво е значението на изграждането на устойчивост и каква е ролята на мениджъра в този процес? Има ли начини за намаляване на работния стрес, депресията и тревожността? Отговор на тези и други въпроси получиха участниците в уебинара Mental Health in the Workplace, част от предстоящия на 28 октомври форум на "Капитал" и "Кариери" The Future of Work Summit . Темата е много важна, защото експертите са категорични - ако дори един член на екипа ни страда от депресия, то заради това може да се срине целият работен процес. Мениджърите пък са хората, които имат отговорната задача да се грижат за всички и да дават своя принос за здрава и мотивирана работна среда.