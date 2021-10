Предстои The Future of Work Summit: Leadership, Talent and Technologies

Бенджамин Лейкър,

професор по лидерство и следдипломна изследователска посока в Henley Business SchoolНегово емпирично проучване, което се цитира в най-продаваните книги и водещи световни списания, широко отразявани от The Economist, The Financial Times, Harvard Business Review, MIT Sloan Management Review, The New York Times и The Washington Post, генерира милиони четения и последици за обществото. Той получава постоянна покана да взима участие в конференции на политически партии, да дава информация за израждане на правителствени политики, да дава съвети на мултинационални компании като Apple и American Express и да се появява периодично в новинарските предавания на BBC и Bloomberg, включително Newsnight и Surveillance.