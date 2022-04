Програмистите са ни скъпи

Това са огромни числа за България (и не само), по-скоро прилягащи на директор, отколкото на служител. Причината да се стигне до тях е, че пазарът е силно дебалансиран. Търсенето на програмисти е огромно, а предлагането - скромно, предимно заради неефективната образователна система. Същевременно, въпреки че компаниите се оплакват от липса на кадри от вече над десетилетие, бизнесът и приходите на индустрията не спират да растат.

"Нарастването на заплатите в IT сектора вероятно ще е малко по-ниско от изминалата година и ще достигне до 15-17% за отрасъла като цяло. Въпреки вторачването в търсенето на много опитни IT специалисти с петцифрени суми в нетно изражение, върху средните ръстове в IT компаниите влияние оказват и множеството служители на средни и ниски нива, където увеличенията ще бъдат в рамките на покриване на инфлацията", прогнозира Николай Николов от Българската асоциация за управление на хора.

