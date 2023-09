The Future of Work Summit 2023: Научените уроци от пандемията

Oт позицията си на директор на Изследователския център за благосъстояние Ян-Еманюел де Неве, също професор по икономика и поведенчески науки в Оксфордски университет, съредактор на World Happiness Report и член на Глобалния съвет за щастие (Global Happiness Council), ще говори за връзките между поведенческата икономика, публичната политика и човешкото благосъстояние, които заемат все по-централно място в стратегиите на бизнеса. Неговите изследвания са публикувани в научни издания като Science, Nature, The Review of Economics and Statistics, Journal of Political Economy, Psychological Science, The British Medical Journal и The Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Трудът му е избран сред "Идеите за управление, които имат най-голямо значение" от Harvard Business Review и е удостоен с първата награда Ruut Veenhoven за приноса му към научното изследване на щастието.

През 2023 г. бизнес лидерите се борят с множество предизвикателства, произтичащи от икономически колебания, геополитическа несигурност, енергийни проблеми, климатични проблеми и сложен глобален облик. На фона на този постоянно променящ се сценарий единствената сигурност е несигурността. Темата ще бъде на фокус на предстоящата конференция, традиционно обединяваща лидери от различни сектори:

Питър Рубен, главен изпълнителен директор на KBC Bank

Елена Дречева, управляващ директор на Konica Minolta

Патрик Бернар, генерален мениджър на "Latecoere България"

Лора Иванова, директор "Корпоративни клиенти" в Google Cloud

Стефан Мауерсбергер, партньор и регионален лидер за Централна, Южна и Източна Европа в Kincentric.

Как се поддържа екипност във време на свити разходи, уволнения и несигурност