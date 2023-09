Със сертификата Top Employer си сверяваме часовника за това къде се намираме на световната карта

Компанията

е дигиталното сърце на водещата световна ритейл група Schwarz. Групата обединява познатите в България вериги Lidl и Kaufland, компанията за рециклиране Pre Zero и компанията за производство Schwarz Produktion. "Schwarz IT България" е един от централните доставчици на IT услуги за глобалната Schwarz група. Предоставя IT инфраструктура, AI приложения, IT сигурност, платформи и софтуерни решения за четирите подразделения на водещата световна ритейл група, която наброява около 550 000 служители по целия свят и има над 13 400 магазина в повече от 30 страни. "Schwarz IT България" предлага облак за външния пазар под формата на STACKIT. България е първата държава, в която Schwarz изнася своите IT операции. Компанията днес спокойно може да се нареди сред големите доставчици на цялостни IT услуги по цял свят, а българският IT хъб е първият и най-голям за групата.Повече на: https://it.schwarz/en/international/bulgaria Повече за групата Schwarz на: https://it.schwarz/en/about-us