Ска Келер: "Не мога да разбера защо са толкова притеснени от мен"

Целият престой на евродепутатката Ска Келер едва ли надвиши 48 часа, но въпреки тя успя да изпита на собствен гръб какво представлява българската реалност

© Юлия Лазарова

заведение на пътя между Кресна и Крупник. За около половин час то се е изпълнило с хора и в кухнята бързат да отговорят на поръчките - сирене по шопски, мусаки и салати.

На една от дългите маси е разположена разнородна комбинация от посетители - в единия ѝ край стоят около десетима мъже - повечето са едри, с много груби ръце, от четиридесет- до шейсетгодишни. Те са от местните и са предимно земеделци и животновъди. Има и жители с по-разнородни занимания - агроном, домакиня и пр. От тяхната страна на масата преобладават салатите и по-твърдите напитки.

От другата страна са активисти от зелените организации - "Зеления октопод", както самите те се шегуват помежду си. В самия ъгъл на масата е разположена дребна жена с къса коса, която внимателно изслушва всеки от хората - това е евродепутатката Ска Келер, която всички очакват. За нея превежда едно от момичетата, които са активистки - Деси.

"Вариантът с двете платна е допълнително лош за нас, защото затруднява изключително нашата връзка с Благоевград." (Става въпрос за опцията, при която настоящия път да се използва за едната лента на магистралата, а другата да се изгради отделно.)

"Само уточняващ въпрос: вие не сте против магистралата да е разделена, а против това да минава въобще през дефилето?" - пита Ска Келер мъж може би три пъти нейното тегло.

Същият със задъхване от притеснение, защото сам си признава, че "отдавна не бил така въодушевен", отговаря бавно, за да може преводачката да обърне думите му на английски:

"Ние отхвърляме всеки проект, който включва минаване на магистрала през дефилето. И двете ленти трябва да минават извън него."

В заведението се чуват множество одобрения на това изявление. Следват аргументи от хора, всеки засегнат по различен начин - възможното секване на рафтинг спорта, от който Кресна все повече печели и се развива на едно от малкото удачни места в България, нарушената лятно-зимна миграция на стадата овце по високите и ниски части на планината.

Включва се и друг от местните: "Пълен абсурд магистрала да минава през най-плодородните места - там, където събираме сено, напояваме ниви, имаме лозя, там, където ползваме места за паша, получаваме субсидии - точно там ще мине магистралата. Минава през частни земи, земи, за които имаме наеми, за които сме обвързани с договори. Те искат да ни ги вземат, земи на нашите дядовци, и то за жълти стотинки."

И допълва, сочейки към своя комшия: "На него пък магистралата не минава през имота му, но точно покрай цялото му лозе. Какво грозде ще вадиш, когато магистралата ти е на един хвърлей?"

Повечето от местните са отчаяни отдавна и не вярват, че дори посещението на евродепутатката Келер има значение. Настрана от срещата и излизайки навън за по цигара сами си признават: "Никой не е идвал да ни изслуша, да разбере какви важни последици има тази магистрала за нас. Ние сме последните хора тук в региона. Повечето хора отдавна се изнесоха в Испания и Кипър."

Никой от тях не вярва в правителството - което не е изненада. Никой не вярва и на ЕС.

"Добре де, защо дойдохте днес тук"

"Искахме да я видим, кога ще дойде евродепутат при нас" - смеят се заедно.

Но и всички са категорични, че това са техните наследствени земи и "няма да си ги дадем за жълти стотинки".

Срещата свършва. Изведнъж се появяват камери на поне три-четири телевизии и Ска Келер трябва да отговори на тях, затова и излизат.

Местните признават, че при тях са идвали депутати - но предимно преди избори.

"Лъжат та се късат. Правят софри. Казват ни - "каквото кажете - така ще стане", а лапат кокала и изчезват", разказват възмутени.

"Има един сега, той е в патриотите, от Петрич. Беше господин "никой", сега е в парламента. Каза ни: "Аз всяка седмица пътувам между София и Петрич и минавам от тука. Ако има проблем, само ми казвате и идвам." Стана депутат, никой не можа да повярва. Боби Ячев - така се казваше. Другият беше от ГЕРБ, обаче се забърка с едни милиони и го разкараха."

В същия момент в заведението влизат двама оператори - това дори и за местните е ясно, защото са с пълно операторско и камерно снаряжение - обективи, чанти и стативи.

Единият, с повече опит, се обръща и казва:

"Търсим местни да снимаме."

Всички спират своя разговор, тези, които са с гръб, се обръщат да видят гостите от София. Двамата оператори бързо разбират по погледите, че не само че няма да им се получат снимките, ами и рискуват повече, ако настояват, затова бързо излизат.

Няколко от останалите от срещата ми обясняват:

"Не искаме вече никой да ни снима. Нагледали сме се вече. Взимат ти думите, обръщат ги. После пък и това, че ние сме малки хора, всеки може да ни смачка. Ти нали няма да ме снимаш?"

Отговарям, че не, няма да ги поставя под риск.

"Защото бърже ке те фърлиме у ряката" - шегуват се те.

Тълпата от журналисти пред малкото крайпътно заведение е станала още по-голяма. Повечето от зелените активисти влизат в колите и



потеглят към следващата дестинация - Банско

В. Труд, около 14:00, 9.02.2018

"Екоталибаните организираха фалшива среща за Ска Келер

Подбират с кого да разговаря и резервират изявите ѝ за определени медии"

...

- Ска, Един от водещите главни редактори на вестници твърди в своя статия, че зелените хора тук те залъгват. Мислиш ли, че тези активисти около нас са част от мафия и организация, които изнудват собственици на бизнеси?

- Не, със сигурност не мисля това. Не знам защо той мисли така, но е заблуден. Говорила съм с доста хора, познавам тези хора от много време и трябва да развивам голяма теория на конспирациите. А аз не ги обичам (смее се).

На входа на Банско ни посреща голямата табела "БАНСКО ИСКА ВТОРА КАБИНКА". Точно след нея обаче разбираме и какво Банско иска да каже на Ска Келер - "Ska Keller, you are not welcome in Bansko" ("Ска Келер, не си добре дошла в Банско"). Надписите са занитени за дървената ограда край пътя.

Пристигаме точно когато двама служители на общината са се втурнали да ги свалят. Виждайки, че е вече късно да ги скрият, чуваме и призивите им: "Снимайте ни как ги махаме." Изпреварили са ни от няколко медии - те вече са ги снимали и качили. За няколко часа снимките с надписите влизат и на туитър акаунта на Ска - който се радва на повече от добро внимание.

Минаваме през Банско, като се губим няколко пъти за посоката - търсим пътя за местността Шилигарника, а табели липсват. В центъра по тесните, но нови и някои от тях дори свежо асфалтирани улички е нормална гледка да се прескачат едни връз други коли, деца и търговци на фрешове и шапки. В покрайнините е другата крайност - нормална гледка е между хотел, магазин или казино да стои изоставен строеж или дере със строителни отпадъци и найлони.

На Шилигарника Ска бива запозната с някои от проблемите в развитието на курорта - строежа на мостове на писти, евтини трикове като натрупването на сняг пред конкурентни местни заведения, за да не се виждат от туристите, острата нужда на ски пистите от изкуствен сняг, която кара хората начело на курорта да търсят вода по всякакви начини - както от водата на Банско, така и с изграждането на незаконни изкуствени езера в планината.

"Чувал съм, че кметът дори е търсил възможности да ни доставят вода от Кресна" - заявява Красимир Елинов, местен жител на Банско. За него също така проектите за водохващания в момента поставят риск и за естествените езера в Пирин: "Ще пресъхнат езерата."

Следват разговори на Ска и с други хора като Никола Вапцаров, които я запознават с целия дебат по темата Пирин. След кратка почивка в Банско тя потегля обратно към София.

Из декларация на НФСБ, излязла по това време :

"Коя е тази нагла и самонадеяна особа, която си позволява да иска оставка на Български министър и промяна на решението на Суверенното Българско правителство?



От височината на кое минаре, завършилата университета "Шабанчъ" в Истанбул Ска (що за име!?) раздава правосъдие в чужда държава със самочувствието на добре платен командирован сюнетчия?"

Поглеждаме в подписалите се долу депутати. Освен Валери Симеонов под декларацията е името и на Борис Ячев - познайника на местните от Кресна.



"

Чух се с Юнкер, пита ме какво става тук", часът е вече около седем вечерта, а Ска пътува обратно към София.

Никой от пътуващите с нея не знае как да ѝ отговори.

Започвайки с пресконференция, пътуване до Кресна и Банско, тя вече е навъртяла поне триста километра, като в последните няколко часа тя и екипът ѝ постоянно следят все повечето статии, които излизат за нея. След продължително интервю, което е дала, вече се вижда, че е доста уморена от дългия ден. От преводача на гугъл и разговори с хора от групата тя вече е придобила представа не само за статиите досега, но и за свежо появилото се изявление на вицепремиера.

"Случвало ли ти се е друг път да имаш толкова медийно внимание?" "

Не, никога, не помня подобен случай. Не мога да разбера защо са толкова притеснени от мен? Аз съм просто един евродепутат", казва Келер.

Около 19:30 разбираме, че Министерският съвет е разпространил кратко официално становище:

Позицията на НФСБ относно евродепутата Ска Келер не е позиция на българското правителство. Правителството на Република България винаги е отворено към критики и зачита правото на свободно изразяване на лично мнение в рамките на закона.

В българското общество също се е наложила свобода на словото, гарантирана и с Конституцията.

Денят на Ска завършва в скромно столично заведение, където шеговито, "на по зелена бира" се среща с български зелени активисти от "октопода", желаещи да се запознаят с нея. Ние отваряме вратата за нея, а тя не пропуска да ни отвори на нас следващата - Ска не пропуска да ни напомни, че тя споделя най-модерните възгледи за равноправие между половете.

В заведението хората първо не я забелязват, а се шегуват и разговарят - това са все обикновени активисти, приятели и известни лица около "За да остане природа в България". Темите варират от изключително бурния ден до проявленията на генералния директор в ефира на БНТ.

Часът е близо девет вечерта, а евродепутатката Ска Келер е била на крак повече от четиринайсет часа. Минала е близо петстотин километра, дала е безброй интервюта. Ядосала е много хора.

Учтиво се извинява, пожелава приятна вечер на всички и се прибира, за да си почине от всичко.



На следващия ден тя си тръгва от България. Ние оставаме.

