Седмичен бюлетин за правни новини

//ТОП 3

Съдът в Страсбург: Държавите могат да въвеждат задължителна ваксинация и санкции за неспазването й

Държавите по своя преценка могат да въвеждат задължителни ваксинации и санкции за неспазването им в интерес на общественото здраве и правата на всички хора и при спазване на пропорционалността на тези мерки. Това е основният извод от дългоочаквано решение на Голямата камара на Европейския съд по правата на човека в Страсбург, което задава базисните стандарти за спазване на човешките права в политиката по ваксинацията, а темата е особено важна от години със засилването на антиваксърските настроения в международен мащаб. Делото Vavřička and Others v. the Czech Republic е образувано по шест жалби на чешки граждани, а конкретният повод са детските ваксинации, но стандартът, който съдът задава, е общовалиден. Още по темата тук

Европейската прокуратура окончателно отхвърли четирима от десетте кандидати за български делегирани прокурори, трима са назначени

Колегията на Европейската прокуратура окончателно отхвърли четирима от десетте предложени от България кандидати за европейски делегирани прокурори, а други трима назначи. Това става ясно от кратко съобщение на сайта на институцията в сряда. Неофициално стана известно, че назначените са Димитър Беличев (от Пловдивската окръжна прокуратура), Бойко Калфин (Окръжна прокуратура - Кюстендил) и Светлана Шопова от Софийската градска прокуратура. Имената на отхвърлените не са съобщени. От колегията съобщиха, че те не отговарят на всички критерии за допустимост, тъй като нямат достатъчно опит с оглед длъжностите, които са заемали в българската съдебна система. Все още се преценяват кандидатурите на останалите трима номинирани, от които е поискана допълнителна информация за техния професионален опит.

Новият състав на Софийския адвокатски съвет се зае с решаването на дългогодишните проблеми на столичната Осигурителна каса "Адвокат"

Разходите на ОК "Адвокат" от години не могат да бъдат покрити от членския внос на адвокатите, членуващи в касата. Поради това в периода от края на 2018 г. до края на 2020 г. се е формирал дефицит (74 854.88 лв. към 7 април т.г.), който е бил "компенсиран" за сметка на внасяните осигурителни вноски от адвокатите от Софийския адвокатски съвет (САК). Вноските на адвокатите се превеждат към НАП със закъснение, като с тях се плащат предишни вноски. Това води до непрекъснато забавяне в плащанията, начисляване на лихви за забава, прекъсване на здравноосигурителни права и др. Това са констатациите в доклад за финансовото състояние и дейността на ОК "Адвокат", огласен от (САК). Новото ръководство на САК ще уведоми управителния съвет на касата, ще извести и Висшия адвокатски съвет, като отправи предложение да се предостави спешно финансиране за покриване на недостига в касата.