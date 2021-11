Седмичен бюлетин за правни новини

Даниела Митева: Започва пълна дигитализация на Имотния регистър, ще бъде сканиран всеки акт. Целта е всеки нотариален акт от възникване на имота, ипотека, делба или договор за наследство да е достъпен в електронен вид, което може да се случи за 4 години, казва изпълнителният директор на Агенцията по вписванията. За този проект държавата очаква да получи финансиране по плана за възстановяване >> Лекс.бг

Нови решения на ЕСПЧ от 16 ноември 2021 г. Освен решението по жалбата на адв. Василев (по-горе), във вторник ЕСПЧ обяви още три нови осъдителни решения срещу България, постановени от Комитет поради повтарящ се характер. По делото Kolev c. Bulgarie е установено нарушение на справедлив процес, тъй като в дисциплинарно производство са използвани материали, получени със СРС в хода на наказателно производство срещу трето лице. Решението по делото Kyazim c. Bulgarie се отнася до отказа на националните съдилища да приемат искането за промяна на фамилното име на човек, който твърди, че е известен в обществото под друго име. Делото Lazarov and Others v. Bulgaria е свързано с прекомерно забавена земеделска реституция >> Права на човека

Въпроси на ваксинопрофилактиката в юриспруденцията на съдилищата на САЩ - от адвокат Мария Шаркова . Анализ на ключови съдебни решения, постановени от съдилища в САЩ, в които е обсъждан въпросът за баланса между индивидуалните права и общественото здраве в контекста на предотвратяване на разпространението на инфекциозни болести.

Правото на собственост според Библията. Някои аспекти на църковната собственост през Средновековието и влиянието им върху европейската правна традиция - от адвокат Милена Караджова.





//ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

Министерството на правосъдието предлага законова възможност за конвоиране на задържани при изключителни причини от личен и семеен характер

Министерството на правосъдието публикува проект за промени в Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, с които се създава възможност за конвоиране на обвиняеми и подсъдими с мярка за неотклонение задържане под стража в случаи на изключителни причини от личен и семеен характер. Като мотив за тази промяна се сочи решението на Европейския съд по правата на човека по делото "Вецев срещу България", по което България бе осъдена да плати на Валтер Вецев 1500 евро обезщетение, защото не е бил пуснат да отиде на погребението на брат си, докато е бил задържан под стража. Това решение обаче беше постановено още през 2019 г., а междувременно през миналата година се случи друг подобен случай на отказ на затворническите власти да конвоират задържан за погребението на майка му, за което съдия Мирослава Тодорова сигнализира Министерството на правосъдието.