Седмичен бюлетин за правни новини

//ОЩЕ ОТ СЕДМИЦАТА В КАПИТАЛ & ДНЕВНИК

Съдът окончателно: Елена Йончева не е наклеветила Делян Добрев по "Кумгейт" >> Софийският градски съд (СГС) прие, че критиките на Йончева за назначенията на "дриймтийма" на Добрев в община Хасково, с което общината е овладяна от един роднинско-приятелски кръг, са проявление на правото й на свободно изразяване на мнение. Информация и идеи, които се правят публично достояние в контекста на политическия и въобще обществения дебат, определено се ползват с по-висока степен на защита, казва СГС в решението, с което отменя решение на Софийския районен съд.

Два европроекта със злоупотреби са прехвърлени от ОЛАФ към българската прокуратура и към ЕК >> Европейската комисия и Върховна касационна прокуратура трябва да решат дали България ще връща пари на ЕС, съответно дали ще има конкретни лица, подведени под отговорност. Няма официална информация кои са проектите, засега е известно само, че става въпрос за опасна незавършена пречиствателна станция и воден проект с търгове с измами, заради които България може да върне над 12 млн. евро на ЕС.

Изграждането на пилотния затвор в Самораново започва до дни >> Втората обществена поръчка за затвора приключи успешно, след като бе разделена на два етапа, а цената - актуализирана. Финансирането по първия етап е изцяло с осигурените пари по Норвежкия финансов механизъм в размер на 35 млн. лв. с ДДС. Предстои сключване на договора, а първата копка е планирана за 19 декември, понеделник. Избраният изпълнител ще работи и по двата етапа на проекта, като за втория все още се търси финансиране.

//ИЗБРАНО ОТ ДРУГИ МЕДИИ

Две нови решения на ЕСПЧ от 13 декември 2022 г. В решението по делото Tonchev et autres c. Bulgarie съдът установява нарушение на свободата на религията по жалба на трима пастори и три религиозни сдружения на евангелистката църква в България, които се оплакват, че през 2008 г. са станали обект на целенасочена масирана негативна кампания срещу тях в Бургас, без да получат каквато и да е закрила от държавата. В решението по делото V.Y.R. and A.V.R. v. Bulgaria съдът намира, че няма нарушение на правото на семеен живот по жалба срещу осиновяване на дете без съгласие на майката >> Права на човека