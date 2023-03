//ИЗБРАНО ОТ ДРУГИ МЕДИИ

Назрява тълкувателно дело за изпълнителното производство - трупат се въпроси и от съда, и от адвокатурата. В един ден и върховни съдии, и Висшият адвокатски съвет поставиха въпроси за проблеми в практиката, свързани с изпълнителното производство, на които да отговорят с тълкувателно решение Гражданската и Търговската колегии на Върховния касационен съд >> Лекс

СЕС: Междудневната почивка се добавя към междуседмичната, дори когато се ползва непосредствено преди нея. Tова важи и ĸoгaтo нaциoнaлнoтo зaĸoнoдaтeлcтвo пpeдocтaвя нa paбoтницитe пepиoд нa мeждyceдмичнa пoчивĸa, ĸoйтo e пo-дълъг oт изиcĸвaния cъглacнo пpaвoтo нa Cъюзa. Това приема Съдът на ЕС в решение по унгарското дело C-477/21 >> Лекс

Нови решения на Европейския съд, свързани с гражданската конфискация по закона от 2005 г. На 2 март Европейският съд по правата на човека в състав от трима съдии обяви две свои осъдителни решения, във всяко от които е обединил за разглеждане по две жалби - Sabouni and Others v. Bulgaria и Lyapchev and Others v. Bulgaria. Общото между всички тях е, че оплакванията на жалбоподателите за нарушеното им право на собственост е свързано с прилагането на Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност от 2005 г. >> Права на Човека.com