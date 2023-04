Седмичен бюлетин за правни новини

Kulinov and Others v. Bulgaria. ЕСПЧ в състав от трима съдии постанови ново осъдително решение, подобно на делата от групата Todorov and Others v. Bulgaria, отнасящи се до отнемането на незаконно придобито имущество по реда на конфискационния закон от 2005 г. В него са обединени за общо разглеждане три жалби, като ЕСПЧ за пореден път установи нарушение на правото на собственост. Съдът не приема, че властите са предоставили релевантни данни за престъпно поведение на жалбоподателите, което би могло да генерира сочените облаги от престъпление. Това е пето подобно решение от началото на тази година >> Права на човека.соm