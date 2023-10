Правен алианс по "Три морета" събира адвокатски фирми от 13 страни

12 елитни адвокатски кантори от 12 държави - членки на Инициативата "Три морета", създадоха наскоро Правен алианс "Три морета" (Three Seas Legal Alliance -TSLA), чиято основна цел е да подпомага инициативата, да информира клиентите си за нея и за бизнес възможностите, които тя предлага, както и да осигурява най-добрите правни съвети при планиране и осъществяване на инвестициите в рамките на тази инициатива. Съвсем скоро адвокатските фирми в алианса ще станат 13.



Адвокатските фирми, които учредиха Правен алианс "Три морета", са: DORDA (Австрия), "БОЯНОВ и ко." (България), Divjak Topić Bahtijarevic & Krka (Хърватия), Kocián Šolc Balaštík (Чехия), Ellex Raidla (Естония), Lakatos, Köves and Partners (Унгария), Ellex Klavins Латвия), Ellex Valiunas (Литва), Wardyński and Partners (Полша), Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen (Румъния), Barger Prekop (Словакия) и Šelih & Partnerji (Словения) - изброяването е по азбучен ред на държавите, които представляват. С други думи, в TSLA участва по една водеща адвокатска кантора от всяка страна в Инициативата "Три морета", а скоро към тях ще се присъедини и водеща адвокатска фирма от Гърция - Kyriakides Georgopoulos, тъй като в началото на септември Гърция се присъедини като 13-а страна. На практика с присъединяването на Гърция инициативата вече се простира между шест морета.



Присъединяването на Гърция стана на последната Осма годишна среща на върха и бизнес форума "Три морета", проведени в Букурещ на 6 и 7 септември. В събитието участваха държавни и правителствени представители на високо ниво, както и видни фигури от бизнес общността. Срещата на високо равнище този път беше под патронажа на президента на Румъния, а на нея присъстваха президентите на Полша, Литва и Латвия, премиерите на Румъния, на Хърватия и др.



На срещата в Букурещ бе представен и изтъкнатият екип от елитни адвокати на алианса TSLA. Представител на българската "БОЯНОВ и ко." бе управляващият партньор Борислав Боянов. В световните адвокатски класации Борислав Боянов традиционно е определян като един от водещите практикуващи в региона адвокати, включително и в последната класация на Who's Who Legal: M&A and Governance 2023 Report. "БОЯНОВ и ко." е едно от най-големите и световно признати адвокатски дружества у нас, основано през 1990 г., лидер в областта на корпоративното и търговското право, банковото право и финансите, интелектуалната собственост, конкуренцията и решаването на спорове.



С адв. Борислав Боянов разговаряме за Инициативата "Три морета" и новия Правен алианс TSLA.