Космическият урок на Илън Мъск

Изводите от тази история са много и всичките са впечатляващи. Изстрелването наистина не постигна всичките си цели, но в междупланетното пространство бяха изведени тонове вдъхновение

Българският бизнес засега е далеч от космическия размах на Мъск, но през тази седмица в него се случват сравнително големи събития. По всичко личи, че новият собственик на "Теленор" тук ще бъде чешкият бизнесмен Петр Келнер , който има шансове да купи и най-голямата българска медийна компания - групата около "Нова телевизия".

"Made on Earth by humans" - "Направена на Земята от хора". Това пише на електромобила, който SpaceX изстреля във вторник в открития Космос с най-мощната ракета, използвана от човечеството в момента . Колата, както може би знаете, е първата Tesla на Илън Мъск - основателят и на космическата компания, и на тази за електромобили. Зад волана е манекен на космонавт - Стармен, облечен в наскоро разработения скафандър на SpaceX. На екрана на колата е изписано "Don’t panic" - думите от корицата на фантастичния роман "Пътеводител на галактическия стопаджия". От колоните се "чува" (все пак в Космоса няма звуци) песента на Дейвид Бауи Space Oddity.Илън Мъск показа нагледно на целия свят, че мечтите могат да бъдат постигани, когато заразиш с тях поне още няколко хиляди, които упорито работят в една посока. Първите успехи в Космоса бяха постигнати заради надпреварата във въоръжаването между САЩ и СССР. Сега прогресът идва от частна компания. Макар и да е частично финансиран отново с публични пари, двигателят на технологичното развитие сега не е създаването на нови оръжия, а комерсиализацията на Космоса и намаляването на цените за достъп до него.Плановете на Мъск, свързани със SpaceX и Tesla, се сблъскват с много скептицизъм. Космическата компания наистина е зависима от държавно финансиране, а тази за електромобилите може и никога да не излезе на печалба. И двете обаче променят света, в който живеем. Тяхната цел, както и на другите компании на Мъск, не е (само) печалбата, а катализиране на революцията - да променят радикално част от живота на хората, така че да го направят по-удобен. И независимо от чисто търговските резултати на SpaceX и Tesla, те вече направиха света по-различен. Това е урок, който много от съвременните предприемачи все по-често забравят - че успехът е най-вкусен, когато освен печалба се създава още стойност и смисъл.Тези теми понякога изглеждат потискащо далечни за България, но истината е, че страната ни не е изцяло изолирана от модерността. Друга революция, която се случва в момента - тази на криптовалутите, предизвика тук истинска треска за злато. Евтиният ток в България и желанието за скоростни печалби бързо направиха добива и търгуването на криптовалути доста популярно. В темата на броя може да видите какви са мащабите на криптотреската, както и обяснение на по-популярните термини Пак тази седмица създателите на втория фонд за рискови инвестиции в стартиращи компании Eleven обявиха, че са събрали изцяло частен капитал в размер на 6 млн. евро . Това ще е един от фондовете, които в следващите години планират да вложат десетки милиони в нови компании. Надеждата е, че след не много време и от България може да се роди компания, на чийто продукт да пише "Made on Earth by humans".