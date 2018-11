Мнения Daily - Защо властта този път мълчи за протестите

© Георги Кожухаров

Тя умира от страх, когато акциите се дирижират бялата мечка...

Дребната средна класа, особено извън София, иска смяна на властта.



Фотограф: Юлия Лазарова

Икономическо- то развитие трябва бъде освободено от хватката на властващия модел.



Фотограф: Юлия Лазарова

Кой кой еНаблюдавам протестиращи стригани тикви с навъсени физиономии, подкарани под строй от нечия полускрита команда.Когато представители на либералната или зелената опозиция протестират, имената им, доходите им, дори личният им живот се изкарват начело в медиите, защитаващи властта - с цел публично отстрелване.Когато организатори на протести са паравоенни образувания, руският олигархичен капитал и петата великодържавна колона в България, медиите около властта запазват едно странно срамежливо мълчание кой кой е.Може ли да научим как се казват тези, които искат президентска република, които викат "долу партиите", които призовават към диктатура и примитивна мъст?Кои са тия "бунтовни комитети"?Или властта няма от какво да се страхува, когато протестират хора и организации с демократични възгледи, но умира от страх когато протестите дирижира бялата мечка и нейните прокси-та у нас.И през 2013 г. беше така...----------Народно недоволство1) Протестът е израз на гняв - гневът на "Народа", или поне съществени части от народа, без кавички.2) Затова и протест не може да се "организира" - и всички опити свършват плачевно, и "нашите", и "чуждите". Протест има тогава и там, където има достатъчно гняв срещу властта. И днес е такава ситуация. В София - по-малко, в средния град - повече.3) Затова и властта има своя вечен аргумент - протестът нищо не предлага. Нито идеи, нито алтернатива.И това е нормално. Опитите гневът да бъде систематизиран в списък от искания са капан - гневът се оказва "twisted by knaves, to make a trap for fools"... Тези искания обикновено са наивни, глупави и/или опасни. А хората, които ги систематизират - наивници, куки или мошеници. Виждали сме и от трите. Моят спомен от най-близките ми протести - лятото 2013г., е - колкото повече "Протестна мрежа", толкова по-малко протест...4) Протестът винаги иска промяна. Но автентичното и всеобщо искане, без инженерствата по т.3), обикновено се свежда до смяна на властта.С нещо друго.5) Затова е нормално и естествено опозицията/опозициите да подкрепят един протест, да опитват да насочват исканията му, да канализират гнева, дори да поведат недоволството. След успеха на ОДС през ‘97 - неизбежно неуспешно. Това беше последният успешно политизиран спонтанен протест.6) И през ‘97 - повечето бяхме там и помним - нямаше нито всеобщо подкрепени искания, нито еднородна маса протестиращи, най-малко - идеологическа обосновка. Имаше огромна маса буквално изгладнели хора, които нямаха хляб на масата и Хумана за бебетата. Имаше и стихийно възмущение и отчаяние от банковите фалити, мутрите и угоената власт.Бяхме седесари, националисти, студенти, и преди всичко - много, и гневни.Всъщност, имаше сред нас и забележителни боклуци, ченгета, агентура, дребни мутри и цял сонм добре ориентирани кариеристи, надушили власт и кинти. И много от тях чудесно се нагласиха след това, че и до днес...Но онези протести, каквито си бяха, смениха за добро посоката на държавата и обществото ни. Две години след тях започнахме преговори с ЕС, още две по-късно паднаха визите. (Прочее, падането на визите е и досега най-важното единично събитие в "Прехода", важно за бедни и богати, столица и село, българи и цигани... Но това е отделна тема)7) В заключение: Днешният протест е без съмнение, в голямата си част, автентичен и спонтанен. Той има в основата си тежко недоволство от социалната и икономическа политика, от смазването на шанса за възникване на дребна средна класа, особено извън София. А за цел има очевидното - смяна на властта. Да, има ясни знаци за външно, мутренско и на БСП влияние в организацията. Има със сигурност ченгета, мошеници, и вся осталная.Има очевидно безумни и вредни идеи, както винаги...Задачата на демократичната опозиция е не да анализира снимки във ФБ, нито да опитва да "яхне" гнева - няма да стане.А - просто и ясно - да поддържа искането за смяна на властта, като бъде политически гарант, че тази смяна няма да бъде на цената на гражданския мир, конституционната демокрация, свободата и европейския избор на България.---------Власт в сянкаМоделът на превзетата държава е онова, срещу което би трябвало да се протестира в най-голяма степен, защото без неговото разбиване е невъзможно решаването на нито един от проблемите на протестиращите. Не искам да генерализирам, защото сред тях очевидно има най-различни хора с най-различни мотиви. Но по всичко изглежда, че много от тях или въобще не са чували, или не се интересуват от тези неща. Може би им се виждат прекалено сложни. Или пък смятат, че не ги засягат.И все пак: някои от протестиращите като че ли са започнали да правят връзка между властващия модел и собствените си проблеми. Затова и все по-често се чува, че "корупцията е прояла всичко в тази държава". Това заключение звучи обаче прекалено общо и неопределено. А мнозинството очевидно се вълнува преди всичко от цени, данъци и доходи. Което, разбира се, е нормално.Но много от исканията, леещи се във всеки телевизионен репортаж за протестите, са, меко казано, нереалистични. Като например "сваляне на данъчната ставка и цените да паднат до ниво, което хората могат да си позволят" - това е съвременен прочит на старата утопична идея "от всекиго според възможностите, всекиму според потребностите". Освен това много от исканията са адресирани в грешна посока - с наивното очакване, че е в задълженията и възможностите на държавата да удовлетворява всякакви желания.Призивите за смяна на системата пък са придружени от идеи, които или са напълно неприложими (пряка демокрация - всеки вход да си избира представител в управлението), или ако бъдат приложени, биха предизвикали твърде спорен и дори опасен ефект (извънредно положение, разтурване на партиите, президентска република, отзоваване на политици). Самият властващ модел с удоволствие би прегърнал някои от тези идеи.Не попадам сред хората, които са склонни изцяло да омаловажават протестите и да отричат тяхната автентичност. Вярно, сред протестиращите ясно се забелязват откровени мутри, подставени лица и хора, за които очевидно не е никакъв проблем да напълнят резервоарите на автомобилите си. Приемам обаче, че повечето протестиращи са излезли спонтанно на улицата, защото им е писнало. А и в края на краищата по-добрият живот и по-високите доходи са легитимна цел за един протест. Може ли обаче тази цел да бъде постигната по този начин? И какво би било успех за този протест?Твърде вероятно е властта да се опита да умилостиви протестиращите, като се откаже от новата екодобавка към данъка на старите коли, задържи някакси цената на "Гражданската отговорност", подхвърли тук-таме някой процент увеличение на някои доходи, замрази заплатите си или отнеме някой скандален чиновнически бонус. Ефектът обаче ще е краткосрочен и нищожен. Истинска промяна е възможна, само ако икономическото развитие бъде освободено от хватката на властващия модел.