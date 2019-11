Ферми за пари от европейски субсидии

Премиерът Борисов и лидерите на още 16 страни в ЕС от групата с многозначително име "Приятели на кохезията" обсъдиха тази седмица европейския бюджет до 2027 г.



Проучвания многократно са показали, че 80% от парите отиват в най-големите 20% от получателите, някои от които са ги използвали за постигане и на политическа власт.

От разследване в New York Times за ефекта от земеделските субсидии в новите страни - членки на ЕСПри комунизма земеделците в Унгария работеха на нивите за правителство, откраднало земята им. Днес децата им се трудят за нови господари - група олигарси, които присвоиха земята чрез непрозрачни сделки с унгарското правителство. Те създадоха съвременен версия на феодална система, давайки работа на послушните и наказвайки непокорните. Тези земеделски барони се финансират и подкрепят от Европейския съюз.Всяка година съюзът от 28 държави изплаща 65 млрд. щатски долара субсидии, предназначени да подкрепят земеделските производители на целия континент и да запазят жизнени селските общности. Но в Унгария и голяма част от Централна и Източна Европа лъвският пай от тези пари отива в малка група свързани с властта хора. Премиерът на Чехия например е получил десетки милиони долари субсидии само миналата година. Субсидиите спонсорираха и заграбването в мафиотски стил на земи в Словакия и България. Европейската земеделска програма, която изигра важна роля за формирането на Европейския съюз, сега се използва от същите антидемократични сили, заплашващи съюза отвътре. Това е така, защото правителствата в Централна и Източна Европа, ръководени от популисти, имат широки и безконтролни правомощия да боравят със средствата, събрани от данъкоплатците в цяла Европа, чрез обвита в мъгла система за тяхното разпределение.Разследване на New York Times, проведено в девет страни през тази година, разкри система за разпределяне на субсидиите, която е умишлено непрозрачна, грубо подкопава екологичните цели на Европейския съюз и служи за корупция и саморазправа.Брюксел си затваря очите пред тази брутална корупция, защото да й се противопостави би означавало промяна на програмата, която помага да се крепи целостта на един несигурен съюз. Европейските лидери не са съгласни един с друг по много въпроси, но всички разчитат на щедрите субсидии и изразходването им по тяхно усмотрение.Промяна на тази система, за да се озаптят злоупотребите в по-новите страни членки, би разрушила политически и икономически съдби в целия континент.Ето защо в проекта за обновяване на общата селскостопанска политика акцентът не е върху премахването на корупцията и затягането на контрола. Тъкмо обратното - на националните лидери да бъдат дадени повече правомощия как да харчат тези пари. Програмата е с най-голямата финансова тежест в бюджет на Европейския съюз - за нея са предназначени 40% от разходите. Това е и една от най-големите програми за субсидиране в света. При все това някои депутати в Брюксел, които пишат и гласуват селскостопанската политика, признават, че често нямат представа къде отиват парите.Годишно ЕС харчи три пъти повече от Съединените щати за субсидии за фермерите, но отчетността не е адекватна на тази пропорция. Националните правителства публикуват известна информация за получателите на средствата, но най-големите бенефициенти се крият зад сложни структури на собственост. И въпреки че на земеделските стопани се плаща въз основа на площите, които обработват, данните за собствеността са непрозрачни, което затруднява проследяването на концентрацията на земя и корупцията. ЕС поддържа главна база данни, но с аргумента, че изтеглянето на поисканата информация е трудно, отказа да предостави копие на New York Times. В отговор съставихме собствена, макар и непълна, база данни, която включва публично достъпна информация за плащанията; корпоративни и държавни отчети; данни за продажби и аренда на земя; изтекли документи и непублични, предоставени от разследващи журналисти.Проучвания многократно са показали, че 80% от парите отиват в най-големите 20% от получателите, някои от които са използвали тези пари за постигане и на политическа власт. Такъв е случаят със земеделския милиардер и премиер на Чехия Андрей Бабиш -анализът ни установи, че неговите компании са получили най-малко 42 млн. долара субсидии миналата година. В България субсидиите са се превърнали в благосъстояние за т.нар. земеделски елит. Изследване на Българската академия на науките сочи , че 75 % от основния вид селскостопански плащания от ЕС са концентрирани в 100 производители. В Словакия главният прокурор призна за съществуването на "селскостопанска мафия". Малки фермери твърдят, че са били пребивани и изнудвани за земи, които са ценни за получаване на субсидии. Журналистът Ян Куцияк беше убит миналата година, докато разследваше проникването в сектора на италиански мафиоти, които печелят от европейските субсидии и изграждат връзки с влиятелни политици.Фермери, които са критикували системата, казват, че им е отказано финансиране или са били обект на изненадващи финансови проверки и необичайни екологични инспекции - методи за сплашване, които, макар и по-софистицирани, напомнят за времената на комунизма. "Не е като да дойде кола при вас през нощта и да ви отведе. По-дълбоко е", казва Ищван Тейхел, който обработва малък парцел в родния край на унгарския премиер Виктор Орбан.Предлаганите реформи в тази политика обаче срещат съпротива в Брюксел и други европейски столици. През 2015 г. беше отхвърлен доклад, който препоръчва да се засилят правилата за субсидиране като предпазна мярка срещу концентрацията в собствеността на земя в Централна и Източна Европа. Европейският парламент пък отхвърли законопроект, който би забранил на политиците да се възползват от субсидиите, които администрират.Европейските лидери осъзнаваха, че приемането на бивши съветски сателити ще донесе предизвикателства, но никога не осъзнаха напълно потенциала за корупция в програмата за субсидии, базирана на простата дефиниция: на земеделските стопани се плаща основно според размера на обработваната площ , т.е., който контролира най-много земя, получава най-много пари. "Мислеха, че ще ни променят. Но всъщност те не бяха подготвени за нас", казва Яна Полакова, чешки учен в областта на селското стопанство. "Това е връзкарска икономика, която облагодетелства приближените и политическите съюзници", допълва Дьорд Раско, бивш унгарски министър на земеделието. "Ако сте критици на системата, не получавате нищо."