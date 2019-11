© Капитал

"Това е петъчен вестник, с който хора с доходи над средните, с по-голям интелект от средния, но с по-малко от средното време могат да тестват мненията си срещу нашите. Опитваме се да разкажем на света за света, да убедим експертите и да обясним на аматьорите с инжекция от мнения и аргументи." Това е определението, което един от редакторите на The Economist - Рупърт Пенант-Рий, дава за изданието. Хората, които редовно четат "Капитал", могат също да се познаят в горното определение. Общото между двете издания не е само това. Идеологически ние стоим от една (напоследък, уви, не толкова силна) страна на барикадата. Когато през 1843 г. Джеймс Уилсън - малък производител на шапки от шотландския град Хауик, създава The Economist, в сърцето му стоят няколко принципа - свободна търговия, глобализация (наричана тогава интернационализъм) и минимална намеса на държавата в бизнеса. В основата си ДНК-то на "Капитал" и The Economist е доста сходно и затова новото в този брой всъщност не е кой знае колко голяма изненада.От тази седмица двете издания започват да си сътрудничат, като във всеки "Капитал" ще има няколко текста лицензирано съдържание от The Economist. Великобритания може и да се бори за Brexit, но ние вървим срещу течението. Селекцията от текстове на британското издание ще е направена внимателно от редакторите на "Капитал" с фокус върху темите, които имат по-голямо отражение върху България или описват важен тренд за Европа и света. Всичко това ще бъде преведено, така че да е лесно и удобно за четене. От тази селекция в следващите страници ще може да видите:- Прав ли е Макрон в апокалиптичните си оценки за НАТО и ЕС? Тази седмица френският президент даде необичайно откровено за политик от неговия ранг интервю за Economist, в което критикува силно двете организации. Коментара на британското списание може да видите тук . (Анализ от "Капитал" на реакциите след интервюто - тук .)Съдържанието от The Economist, разбира се, не е единственото ново в този брой на "Капитал". Както обикновено, в него ще намерите текстове за средата в България, която има пряко отражение върху работата и живота ни.Изборът на нов главен прокурор е ключово събитие, което определя не само правосъдието, но и държавното управление и бизнес средата през следващите седем години - вижте анализ на събитията от последните дни и прогнози какво предстои тук Местните избори минаха и въпреки че в София те бяха спечелени от стария кмет, в конфигурацията на столичната власт има промени и те вероятно ще променят управлението на града Стартирането на 5G мрежата в България е друго събитие, от което ще има огромни последствия след няколко години. Тук може да прочетете как върви подготовката за него и кога може да се очаква то да се случи.Вижте и останалите текстове в броя - тествайте мненията си срещу нашите, прочетете коктейла от различни гледни точки и аргументи. На нас - хората, които правят "Капитал", ни беше приятно да ги съберем в този брой. Надяваме се, че ще ви бъде приятно да ги прочетете.