Какво може да ни научи европейската история за Америка на Тръмп?

Разширен превод на лекцията на проф. Тимъти Снайдър "What Can European History Teach Us About Trump's America?", изнесена в университета Йейл през декември 2016 г. "Капитал" я публикува със съгласието на автора. Последните му книги On Tyranny и The road to unfreedom може да купите от амазон.

Това, което бих искал да направя е да споделя с Вас една идея за историята и политиката. Наистина, става дума просто за една единствена идея. Идеята е, че историята трябва да е нещо политическо. Ако успея да развия в тази идея, тогава ще се опитам да ви дам представа и за това как XX в. може да полезен за века, пред който всички от вас или някои от вас ще се изправят.

Да започнем от началото с това, което изглежда наистина лесно, но не е. Това е въпросът за това, защо историята е политическа, защо трябва да бъде политическа.