Мълчанието за Беларус е подкрепа за терора на Лукашенко

Масовите побои в беларуските градове започват директно на улицата, дори и никой да не оказва съпротива:

Your browser does not support the video element.

Едно от поразителните неща е, че въпреки целия терор, хората не се отказват да протестират. През деня те се събират по големите проспекти, а минаващите коли ги подкрепят с клаксони. Скандира се "У-хо-ди" ("Отивай си") - послание към Лукашенко, и "Жыве Беларусь" ("Да живее Беларус"):

Your browser does not support the video element.

През нощта освен на блокадите и демонстрациите по улиците хората скандират и от прозорците и балконите на апартаментите си: