По пътя към тоталитаризма и дефолта: как войната в Украйна засяга руснаците

Без независими медии

Почти всички независими медии в Русия спряха работата си. Засега това означава, че вече ги няма. Десетки медии са блокирани и този списък непрекъснато се увеличава. Няколко редакции продължават да работят от чужбина - сред тях са Руската служба на BBC, "Медуза", "Агенция", "Важни истории".

При Путин всички те бяха подложени на изключителен натиск. През 2021 г. десетки медии и десетки журналисти бяха официално етикетирани като "чуждестранни агенти". Това означава, че рискуваха затвор - "чуждите агенти" са длъжни да спазват много правила и ограничения, чието нарушение носи наказание до 5 години. Но дори и каленият в издържането на натиск медиен пазар не издържа на заплахата за 15 години затвор.

Терор над гражданите

Обикновените граждани биват жестоко тероризирани - разбиват им главите и ги арестуват за участие в протестен митинг. Ширят се съобщения за изтезания в полицейски участъци - шокиращи истории, белязани от особен цинизъм. В Санкт Петербург, града-герой, оцелялата от блокадата по време на Втората световна война Елена Осипова беше арестувана. А тя отиде на митинга и на следващия ден. В Москва деца бяха арестувани заедно с майките им и качени в затворническа камионетка - те носеха цветя в украинското посолство. Общо над 13 000 души са арестувани от началото на военните действия, като вече са насрочени два процеса, по данни на ОВД-Инфо (независим правозащитен медиен проект - бел. ред.), които не са последни.

За участие в митинги гражданите са заплашени с принудително мобилизиране в армията. Сега руската армия се бие в Украйна, където загиват хиляди войници, така че протестиращите могат да бъдат изпратени на смърт. По-късно може да последват още арести. Русия има система за разпознаване на лица по улиците - служители идваха при протестиращи след митинги в подкрепа на Навални.