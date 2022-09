ЕС трябва да спре "информационната автокрация" по модела на Орбан

За да разберем как това става възможно, трябва да заимстваме концепцията за "информационната автокрация", описана от Сергей Гуриев и Даниел Трейсман (в излязлата тази година книга Spin Dictators: The Changing Face of Tyranny in the 21st Century - бел. ред.). Режимът на Орбан се вписва добре в нейните основни характеристики:

Първо, информационната автокрация се въздържа от използване на насилие и директни репресии срещу опонентите си. Независимите журналисти не са в затвора, нито неправителствените организации са официално забранени, въпреки че телефоните им могат да бъдат подслушвани.

Второ, режимът ефективно имитира повечето от институциите на демокрацията, създавайки фасада, заради която международните наблюдатели заключават, че изборите са били "свободни, но нечестни".

Трето, наративите на режима, макар и да нямат подкрепа сред високообразованите елити, са дълбоко вкоренени сред по-малко образованите и по-малко привилегированите групи, че може спокойно да разчита на тяхната подкрепа.