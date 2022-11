100 години фашизъм

Джейсън Стенли, преподавател по философия в университета в Йейл и автор на книгата "Как работи фашизмът: политиката на "ние" и "те", в статия за Project Syndicate Джейсън Стенли, преподавател по философия в университета в Йейл и автор на книгата "Как работи фашизмът: политиката на "ние" и "те", в статия за Project Syndicate

Когато фашистките черноризци маршируваха по улиците на Рим в края на октомври 1922 г., техният лидер Бенито Мусолини току-що беше станал министър-председател. Докато последователите му вече се бяха организирали в милиции и започнаха да тероризират страната, пише историкът Робърт О. Пакстън, те "ескалираха от разграбване и опожаряване на местни социалистически щабове, редакции на вестници, трудови борси и домове на социалистически лидери до насилствената окупация на цели градове, без да срещнат пречки от страна на правителството". Тогава фашисткото насилие подхранва безредици, които Мусолини, подобно на рекетьор, обещава да разреши.

Но докато Мусолини ръководи първия истински опит на фашизма в политическата власт, неговото движение не е първото по рода си. За това трябва да се погледне към Съединените щати. Както Пакстън обяснява: "Възможно е най-ранният феномен, който може да бъде функционално свързан с фашизма, да е американският "Ку-клукс-клан" - първата версия на клана (1865 - 1871) е може би забележителен предвестник на начина, по който по-късно фашистките движения функционират в междувоенна Европа".

Великата раса към дъното

На нивото на идеологията се открива общият знаменател, споделян от американските и европейските (особено германските) варианти на фашизма. През 1916 г. американският евгеник Мадисън Грант публикува книгата си "Залезът на Великата раса" (The Passing of the Great Race), която заклеймява предполагаемото заместване на белите в Америка от черни хора и имигранти, включително "полски евреи". Според Грант тези групи представляват екзистенциална заплаха за "нордическата раса" - американската "местна класа".