Глобализацията накъде - след ковид и геополитическата ескалация

Рана Форухар, колумнист на Financial Times, в интервю за Harvard Business Review

В глобалната икономика настъпиха промени на фона на ковид-19 и на нарасналото геополитическо напрежение. Веригите за доставки бавно, но сигурно биват реорганизирани, докато компаниите извършват преоценка на своите практики за набиране на ресурси и се целят в по-голяма устойчивост. Но как ще изглежда новата система?

Рана Форухар разглежда този въпрос в новата си книга Homecoming: The Path to Prosperity in a Post-Global World. Тя твърди, че изминалите няколко десетилетия на глобализация са били провал и една нова и по-локализирана икономика може да осигури както издръжливост, така и устойчивост.