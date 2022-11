Когато Big Tech дерайлират

Не е задължително. Това, което е от значение, е не толкова обемът на кредита, колкото къде отива и какво финансира по отношение на предпочитанията и нуждите на обществото. Докато съществуват легитимни предпочитания и нужди, няма такова нещо като прекалено инвестиране, а само лоши инвестиции.

В морален аспект правилният отговор е да се отвратим от машинациите на създателя на FTX Сам Банкман-Фрийд. Но етиката - изхвърлянето на "лошите ябълки", преди да развалят цялата партида, не е централният въпрос. Проблемът не е прекаляването и алчността, а че нещо се е объркало във връзката на политическата и икономическата власт.

Идеалът за обществена полза

В известен смисъл фалитът на FTX е натоварен с ирония, защото майката на Банкман-Фрийд - професорът по право от Stanford и философът Барбара Х. Фрийд, е написала едно от най-добрите научни изследвания за една много различна концепция за корпоративната власт - идеалът за обществена полза.

Тези, които следят новините за FTX, могат да прочетат нейната книга The Progressive Assault on Laissez Faire: Robert Hale and the First Law and Economics Movement, публикувана през 1998 г., когато синът й е на 6 години. Според Робърт Хейл, икономист и професор по право от Columbia, тъй като корпорациите подобно на електрическите компании осигуряват ключови обществени услуги, те заслужават "справедливо" равнище на възвръщаемост на инвестициите предвид техните производствени разходи, но нищо повече.