Коментар | Няма да има многополюсен свят, Жозефин!*

But even with my hoodie on, I bet I made you look!

(От хита на Меган Трейнър "Накарах те да погледнеш" )

За автора на този текст фантазмът за свят с многовалутни резерви е толкова глупав, колкото и илюзията за политическа мултиполярност. Временното американско оттегляне от международната сцена, започнало при Обама и ускорено от Тръмп, даде така необходимата достоверност на най-добрата идея на Примаков. Но светът не е и няма да бъде многополюсен.