Счупената кристална топка на Уолстрийт

Линет Лопес, старши кореспондент за икономиката на САЩ и международните пазари, в анализ за "Бизнес инсайдър" Линет Лопес, старши кореспондент за икономиката на САЩ и международните пазари, в анализ за "Бизнес инсайдър"

Финансовите служители вече се връщат на работа в Уолстрийт, след като са били на ски, обикаляли са Карибите или просто са посетили майка си за празниците. Но с настаняването на бюрата те са подложени на грубо посрещане - пазарите вече им се подиграват за техните големи прогнози за 2023 г.

По времето когато всички започваха да слушат песента на Марая Кери "All I Want for Christmas Is You", анализаторите и икономистите от Уолстрийт взеха участие в своята годишна традиция - публикуване на доклади с прогнозии какво ще се случи през идващата година. Целта им е да накарат всички замесени - експертите, фирмите и клиентите, да почувстват, че имат някакво влияние над бъдещето. Те спомагат за създаването на чувство на стабилност: "Продължавайте да ни давате парите си, държим всичко под контрол". И когато светът наистина е стабилен, някои от тези прогнози може и да се окажат верни за тримесечие или повече. А някои анализатори могат да бъдат напълно прави за едно - две неща.