Идва ерата на бабите и дядовците

Най-сладникавата песен през 1980 г. беше "There's No One Quite Like Grandma", изпълнена от хора на училището St Winifred в Стокпорт, Англия. Тя се изстреля до върховете на британските музикални класация, а децата от цялата страна я поръчваха за бабите си за Коледа.

Възползвайте се от специалната ни оферта за пробен абонамент 2 лв. / седмица за 12 седмици Към офертата Вижте абонаментните планове