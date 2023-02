Джордж Сорос пред форума в Мюнхен: Рисковете от климата и геополитиката се преплетоха

Щом това се случи, количеството пари, необходимо за рестабилизиране или ремонт на климатичната система, нараства експоненциално. Това не е добре разбирано. Ускоряващото се изменение на климата също така ще доведе до широкомащабна миграция, за която светът е зле подготвен. Освен ако не променим начина, по който се справяме с изменението на климата, нашата цивилизация ще бъде изцяло нарушена от повишаването на температурите, което ще направи големи части от света практически непригодни за живеене. Трябва да преориентираме нашите международни финансови институции, особено Световната банка, да се съсредоточат върху промените в климата.

Тъй като изображенията може да бъдат по-силни от думите, ще ви покажа кратък видеоклип за топенето на ледената покривка на Гренландия с коментар от сър Дейвид Кинг.

Глобално състезание между отворени и затворени общества

Сега бих искал да се обърна към геополитиката. Има две системи на управление, които се борят за глобално господство. Говоря за отворени и затворени общества. Дефинирах разликата между тях възможно най-просто: в едно отворено общество ролята на държавата е да защитава свободата на личността; в затвореното общество ролята на индивида е да служи на интересите на държавата. Като основател на фондациите "Отворено общество" отворените общества очевидно са близо до сърцето ми и ги считам за морално по-висши от затворените.

Но когато говорим за морално превъзходство, ние срещаме трудност: и двете системи се смятат за по-добри. Следователно отворените общества трябва да се отличават най-вече със защитата на свободата на личността. Това със сигурност би привлякло хора, живеещи в затворени общества. Разбира се, репресивните държави може все още да преобладават, защото може да са в състояние да накарат поданиците си да им служат.