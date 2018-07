Илюстрация Австралийската художничка Нике Савас довършва арт-инсталацията си, състояща се от над 50 000 топки от полистирол, озаглавена "Атоми: пълни с любов, пълни с чудо" за предстоящата изложба "Spacemakers and roomhakers" в Художествената галерия New South Wales в Сидни, Австралия

Увеличаване Австралийската художничка Нике Савас довършва арт-инсталацията си, състояща се от над 50 000 топки от полистирол, озаглавена "Атоми: пълни с любов, пълни с чудо" за предстоящата изложба "Spacemakers and roomhakers" в Художествената галерия New South Wales в Сидни, Австралия

Автор: David Gray [Reuters] Смаляванеа>