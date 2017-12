Топ обявите за работа на Karieri.bg

[Freepik.com]

Краят на годината е точното време, когато трябва да се замислим какво точно сме постигнали в нашето кариерно развитие през предходната 2017 и да си дадем точна оценка за свършената работа. Това може да стане, като си зададем няколко въпроса, отговорите на които могат да ни разкрият дали сме се доближили до нашите цели или просто сме оставили една безуспешна година зад гърба си.Няма как в началото на годината да не сте поставили някакви предизвикателствапред себе си. По-важната част обаче е дали сте работили за постигането им. Направата на списък с постиженията, независимо дали става дума за нещо голямо, или малко, дава мотивация за нови и по-големи успехи, а също така ще може да погледнете обективно на свършеното.Запитайте се също така какво точно сте подобрили като умения през изминалата година. Увеличили ли сте експертните си знания в дадена сфера? Сигурен знак за професионален растеж е да се сравнят сегашните ви умения с тези в началото на годината.Грешките са част от изкачването по кариерната стълбичка, затова е хубаво всеки да признае пред себе си допуснатите нередности през 2017 г. Признаването на грешката е първата стъпка към нейното неповтаряне.Щастливи ли сте на работното си място? Ако отговорът е "да", то използвайте този факт за развитие и изкачване в компанията. Ако все пак не се чувствате добре на сегашното си работно място, знайте, че винаги имате силата да го промените.Накрая, но не на последно място, след като завършите оценката за изминалата година, поставете новите си кариерни цели за следващата. Може да си поставите седмични и месечни постижения, които трябва да постигнете.