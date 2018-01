Илюстрация Танцьори - въздушни акробати изпълняват спектакъла "The Rise of the Tritons" по време на официалното откриване на Valletta 2018 под ръководството на испанската театрална компания La Fura dels Baus. Малтийският град споделя с холандския град Леуварден титлата "Европейска столица на културата" за тази година. След Малта и Холандия, догодина щафетата за културни столици на Европа ще поемат съвместно (Пловдив) България и (Матера) Италия.

Автор: Darrin Zammit Lupi [Reuters]