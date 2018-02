Къде е началото на фалшивите новини, как Amazon развива Whole Foods и няколко въпроса за Вселената

[Shutterstock]

Придобиването на Whole Foods от Amazon е най-голямата сделка за компанията на Безос до момента. Няколко месеца след това веригата магазини следва пътя на компанията майка. Какви са промените в Whole Foods четете тук 2004 г. Това е годината на фалшивите новини в САЩ, където терминът се употребява още при управлението на Джордж Буш. Но причината е различна - фалшивите новини стават популярна част от вечерните предавания като The Daily Show например. Повече по темата четете на този линк Интернет е отворен за всички. Включително за възрастни художници, които искат да продават произведенията си онлайн. Защо артистите се пренасочват на такъв етап от живота си и как се справят с технологичните трудности разказва The New Yorker Как се управлява пазарна количка, как се взимат продукти от рафтовете в магазина. Всичко това са действия, които бъдещите служители на магазините - роботите, ще трябва да изпълняват. За да могат обаче, трябва да им бъде показано как. Текстът е на Wired Можем ли да разберем как се е родила Вселената, близо ли сме до откриването на извънземен живот, каква е ролята на черните дупки в Космоса? Отговорите на всички тези въпроси можете да чуете в епизода на Ted Radio Hour тук