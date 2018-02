4+1 | Защо Amazon плаща на служители да напуснат, как да изчистим въздуха и кои са най-интересните разкази на годината

[Shutterstock]

От 2 до 5 хил. долара предлага Amazon на служителите си, за да напуснат поста си. От "предложението" може да се възползва всеки работник, единственото условие - никога не може да работи пак за компанията. Защо Amazon е готова да загуби стотици хиляди долари и има ли разумно обяснение на случващото се четете в този текст на The Atlantic.Във физиката всяко действие има равно по големина и противоположно по посока противодействие. В големите градове чистотата на въздуха се превръща в съществен проблем, затова и техниката за пречистване става все по-иновативна. Какво се случва в тази бизнес ниша научете от 1843 Magazine Рядкост е доставчикът на стрийминг услуги Netflix да пусне две сходни продукции. На фона на тясно специализираните телевизионни канали точно в това качество се крие силата на компанията, пише The New York Times На концепцията за т.нар. умни градове се гледа като на лек срещу всички проблеми на модерните големи градове. Но напредъкът в технологията надали ще превърне градовете във футуристично изглеждащите и спокойни мегаполиси. Повече четете тук Всяка година в деня на св. Валентин журналистите зад подкаста Planet money на NPR раздават валентики с адресат авторите на най-добрите статии... с доза завист. Кои са тазгодишните валентинки на Planet Money чуйте тук или долу: