4+1 | Идва ли авторитарният капитализъм, какво ново от Airbnb и какво е общото между икономиката и възпитанието на деца

Икономическите теории могат да звучат като прекалено отвлечени от действителността концепции. Но ако ги приложим в ежедневието - например като методи за възпитание на деца, картинката се изяснява. Още повече - нагледно разбираме връзката между отношение към децата и обратната реакция. Гости на днешното ни предложение за подкаст са икономистите Кевин Цолман, автор на книгата The Game Theorist’s Guide to Parenting, и Фабрицио Зилиботи, автор на Love, Money and Parenting. Подкаста чуйте тук