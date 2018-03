4+1 | Фалшивите новини се разпространяват все по-бързо, възходът на програмния език на Apple и намираме ли се на прага на търговска война

[Shutterstock]

Какво ще стане, ако се окаже, че възходът на фалшивите новини в интернет не е резултат от руски хакери или ботове? Ами ако основният проблем сме самите ние? Хората са основните виновници според ново проучване, което разглежда потока от истории в Twitter. Прочетете повече в текста на The New York Times.След като Gооgle публикува първия си отчет за прозрачност през 2014 г., усилията на компанията да диверсифицира преобладаващо мъжката, бялата и азиатската работна ръка бяха критикувани като твърде малко и твърде късно за компания, основана през 1998 г. Прочетете повече по темата тук Програмният език на Apple - Swift, е на по-малко от четири години, но нов доклад установява, че вече е толкова популярен, колкото и неговият предшественик - Objective-C. Едва ли е изненада, че програмистите се интересуват от езика на Apple, който може да се използва за създаване на приложения за iPhone, Apple Watch, Macintosh компютри и дори уеб приложения. Разберете повече тук Китай се бори със замърсяването, както никога досега, с нови екологични политики, които са толкова строги, че могат да се почувстват по целия свят, променяйки всичко - от търсенето на електрически автомобили до редица стокови пазари. Разберете повече в текста на Bloomberg.В днешното ни предложение за подкаст се разсъждава върху това дали сме на ръба на търговска война. Сумая Кейнс обяснява въведените от президента Доналд Тръмп тарифи върху вноса на стомана и алуминий и се връща към фундаменталната тема за ползите от търговията. Също така жените инвестират ли различно от мъжете? Чуйте подкаста на The Economist тук или долу: