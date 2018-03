4+1 | Образованието спешно се нуждае от промяна, за кого работят онлайн инфлуенсърите и как да поправим Facebook

Slack, Yammer и Microsoft Teams неслучайно имат такъв успех. Според Т. Нийли и П. Леонарди, автори на книгата "Какво трябва да знаят мениджърите за социалните приложения", използването на подобни инструменти има истински ефект върху бизнеса. Повече по темата чуйте в днешното ни предложение за подкаст тук или долу:

През 2015 г. в класацията на Световния икономически форум на най-важните качества, които работниците трябва да притежават, "креативност" е на десето място. През 2020 г. ще бъде на трето. Процеси като дигитализацията и автоматизирането на производството предизвикаха дебат за състоянието на днешната образователна система, а нуждата от промяна е най-видима във висшите учебни заведения. Повече по темата четете тук След скандала с Cambridge Analytica бъдещето на Facebook е неясно - общото намаление на пазарната капитализация на компанията до момента надхвърля 75 млрд. долара, а светът очаква Зукърбърг да свидетелства пред американските регулатори. Как може да се реши казусът според четирима от авторите на The New Yorker вижте тук От над 500 хил. видеа на инфлуенсъри в YouTube едва 4 хил. разкриват коя марка се рекламира. Същото се случва и в Pinterest - само 18 хил. от 2 млн. публикации. Но това е на път да се промени. Разказва Wired Разпространението на видеа с конспиративни теории продължава с пълна сила - в последна жертва на подобно видео се превърнаха учениците, оцелели след стрелбата във Флорида. Миналата седмица изпълнителният директор на YouTube Сюзън Войчички разкри, че компанията ще се бори с разпространението на фалшива информация заедно c Wikipedia. Повече четете на този линк