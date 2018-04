4+1 | Еманюел Макрон за изкуствения интелект, новия CEO на Uber и защо създателят на like бутона напусна Facebook

[Shutterstock]

В рамките на следващите пет години Франция ще инвестира 1.5 млрд. евро в научни изследвания и стартъпи в областта на изкуствения интелект. Това обяви президентът Еманюел Макрон, а след това коментира темата в интервю пред технологичното издание Wired Миналата година определено не беше добра за Uber. Компанията водеше легални битки заради самия си бизнес модел, а обвинения в сексизъм костваха работата на вече бившия изпълнителен директор Травис Каланик. Как наследнкът му иска да преобрази Uber четете тук Миналата година няколко служители на високи позиции във Facebook излязоха напред и разкритикуваха компанията. Един от най-силните гласове беше този на Джъстин Росенстайн. Защо създателят на like бутона напусна компанията и страни от социалните мрежи разказва The Verge "Докато Илън Мъск мечтае за пътувания в Космоса, компанията му за електирчески коли не може да произвежда такива тук, за Земята." Това написа наскоро The Washington Post относно Мъск и управлението на Tesla. Защо изданието е толкова критично в оценката си вижте тук Доверието между хора е ключово - в личния жвиот, на работа, между съседи и съграждани. Но как се гради доверие и какво става, ако го загубим? Отговорите на тези въпроси чуйте в днешния епизод на Ted Radio Hour от четиримата гости на предаването - диригент, политик, икономист и психотерапевт, тук