4+1 | Вече никой не си вдига телефона, The Economist за двойния стандарт на храните и бихте ли плащали за имейла си

Oткакто телефоните станаха смартфони, хората спряха да говорят по тях. Повече за промяната в културата на комуникация четете в текста на The Atlantic TIME винаги са имали атрактивно визуалното съдържание. Но новата корица на седмичника ни изненада с находчивостта си. Вижте я тук Недоволството на източноевропейците относно съдържанието на западната продукция, която се предлага на пазарите тук, стигна до редакцията на Тhe Economist. Как изданието вижда проблема четете на този линк Днес всеки собственик на бизнес може да даде онлайн оценка на собствената си работа. Негативни оценки на книги пък дават хора, които никога не са ги чели. И това е проблем, за който все още нямаме решение. Четете в The New Yorker (може да има paywall).Свикнали сме да използваме онлайн услугите на Google или социални платформи като Twitter и Instagram, без директно да плащаме за тях. Но бихме ли ги използвали, ако имаха цена. Чуйте повече в подкаста на The Indicator тук или долу: