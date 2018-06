4+1 | Защо младите не използват Facebook, значението на местните медии и как се рециклира самолет

ЧЕТИРИ ЗА ЧЕТЕНЕ

Високата цена на липсващия надзор

Големият проблем на Facebook

Частният бизнес и борбата за кадри

Дългият живот на самолетите

ЕДНА ЗА СЛУШАНЕ

Преди няколко години беше новина, когато компютрите побеждаваха хората на игри като шах, но не и днес. В кои игри машините са по-добри от нас чуйте в епизода на подкаста Stuff you should know тук или долу: