4+1 | Когато сделка за 1 млрд. долара е изгодна, защо дийпфейк новините са опасни и умна архитектура

Когато през 2012 г. Facebook купи Instagram в сделка на стойност 1 млрд. долара, Марк Зукърбърг отнесе голяма доза критика. Няколко години по-късно Bloomberg Intelligence оценява социалната платформа на 100 пъти по-висока сума. Може би е време да похвалим Зукърбърг? Разказва New York Times Всеки ден гражданите на Ню Йорк произвеждат 13 хил. тона отпадъци, близо 80% от които завършват на депото. Според Cо Design към проблема трябва да се подходи от архитектурна гледна точка. Четете тук В САЩ е пълно с обезлюдени градове, построени от някогашни големи производители за техните служители. Сега Facebook и Google искат да повторят този експеримент. Повече по темата четете тук Понятието deepfake започна да се появява все по-често. Накратко казано, това е технология, която използва изкуствен интелект за създаването на образ. Защо това е опасно разказва The Big Think Преди няколко години Томи Ноолан създава сайт, в който бодибилдъри да оценяват хранителните добавки, които използват. Но колкото по-известен става сайтът, толкова по-голям е залогът за компаниите производители. Затова в сайта на Томи все по-често се появяват фалшиви оценки. Историята чуйте тук или долу: