4+1 | Новият китайски ритейл гигант, да изчакаме ли с работата на пълно работно време и да основеш Kickstarter

Предприемачите в Китай не спят и доказателство за това е възходът на новия ритейл играч - Pinduoduo. Как сайтът е успял да се нареди до гигант като Alibaba разказва Quartz Изпълнителен директор, който не знае къде се продава продуктът му, нито пък е вдигал цената на едро от 30 години насам. Това е Давид Тран, основателят на компанията, производител на най-известния лют сос в света Sriracha Всеки интервюиращ кандидати за работа има стратегия, но тази на основателя на 6D Global е може би най-интересната, за която сме чували до момента. Вижте в Inc Образователната система и пазарът на труда проповядват започването на работа възможно най-рано в живота. Според преподавателя в "Станфорд" Лаура Карстенсен да изчакаме до първата си позиция на пълно работно време има повече плюсове, отколкото минуси. Повече четете тук В този епизод на How I Built This водещият Гай Раз разговаря с основателя на сайта за публично финансиране Kickstarter. Разговора чуйте тук или долу: