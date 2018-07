4+1 | Как един човек спаси духа на Хавана, защо жените не инвестират и науката зад лъжата

[Shutterstock]

Така Smithsonian Magazine нарича историка Еусебио Леал. Авторът на текста разказва за Леал и как той успява да спаси от разруха архитектурните обекти в кубинската столица, а с това и духа на мястото. Ще намерите и изключително интересни фотографии и инфографики, обхващащи няколко периода.Кога децата се научават да лъжат? Важно ли е това "умение"? Защо изобщо хората лъжат? Колко лесно се разпознава лъжата? На тези и други въпроси отговаря The Scientific American в текста тук Тази седмица базираната във Великобритания организация Nuffield Council on Bioethics публикува доклад, в който заключи, че генетичното модифициране на ембриони или репродуктивни клетки е "морално допустимо". Макар да няма власт, докладът на NCB ще даде още основания на подкрепящия лагер. Повече по темата четете в Gizmodo През последните години стилът на работа се измени драстично. Срещите постепенно бяха заменени с приложения, имейли и телефонни разговори, свеждайки контакта "на живо" до минимум. И докато трендът е директен отговор на динамичния начин на живот, според ново проучване все пак има минуси. Разказва Quartz at Work Неравнопоставеността между жените и мъжете не се изчерпва с разликата в заплащането. Оказва се, че жените успяват да инвестират много по-малка част от доходите си. В случая в САЩ жените се пенсионират с една трета по-малко спестявания, отколкото мъжете. Повече чуйте в този епизод на The Indicator тук или долу: