4+1 | Защо все още използваме Facebook и кой филмов сюжет гарантира печалба

[Shutterstock]

Този въпрос, изглежда, са си задали група учени от Университета в Бирмингам. За изследването те са използвали хиляди сценарии, проследявайки развитието на филмите по секунда, а след това и представянето им на боксофиса. Отговора на въпроса вижте тук

Днес ви представяме епизод от подкаста Think Again, в който водещият Джейсън Готс разговаря с невролога и философ Антонио Демасио за това как възникват културите и какво може да ни каже биологията за това. Чуйте тук

Повече от половината представители на милениъл поколението в САЩ очакват, че ще станат милионери, сочи ново проучване. На фона на икономическата ситуация тези амбиции изглеждат прекалено високи. Разказва The Big Think Първоначалната идея на този текст във FastCompany е да опише преживяването от няколко дни, прекарани без Facebook. Но авторът стига до друго откритие – да използваш социалната мрежа се е превърнало в изтощително занимание.Тази седмица стана ясно, че дъщерята на американския президент Доналд тръмп – Иванка Тръмп, слага край на бизнеса си с облекло и модни аксесоари. Като причина тя изтъкна работата си към Белия дом (да, баща ѝ я нае за съветник още в началото на мандата си), но причината може би е фамилното име на Иванка. Разказва The Atlantic