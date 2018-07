4+1 | Инвестиционни грешки за милиони и как се прави добър продукт

[Shutterstock]

Въпреки разпродажбите и намалението на цените резултатите на производителя на луксозно бельо и аксесоари за миналия месец са доста по-ниски от прогнозите. И това води до въпроса има ли все още място за бранда на пазара Според ново проучване на консултантската компания PwC изкуственият интелект и други технологии могат да "вземат" работата на 7 млн. души във Великобритания, както и да създадат още толкова работни места в други сектори. Разказва Quartz През 90-те години група съмишленици основава General Magic с идеята да създадат преносимо компютърно устройство, което да свързва хората по цял свят. Основният проблем е, че това се случва преди интернет. Години по-късно същите хора са в основата на екипите на Apple и Android, а FastCompany ни среща с тях за няколко ценни съвета.Комуникационната инфраструктура в Ню Йорк, Маями и Сиатъл е под риск. Причината за това е промяната на климата и в частност покачващите се нива на водата. Повече по темата четете в The Big Think Гост на този епизод на The Indicator e Майкъл Батник, автор на книгата "Големи грешки: Най-добрите инвеститори и техните най-лоши инвестиции". Темата на разговора е ясна – чуйте я тук или долу: