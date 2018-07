4+1 | Защо библиотеките ще останат тук и кошмарът, наречен отворен офис

[Shutterstock]

Началото на концепцията на т.нар. оpen office, или отворено офис пространство, може да се проследи до работата на американския архитект Франк Лойд Райт. Но отворените офиси днес не притежават и капка от архитектурния гений на Райт и с течение на времето концепцията се е превърнала в евтино решение за работодателя и кошмар за служителите. Разказва The Economist Quartz представя проекта Beyond Curie на дизайнерката Аманда Фингбодипакия, с който тя иска да привлече вниманието на публиката към други жени учени освен (както се разбира от името) Мария Кюри. Подборът на Quartz вижте тук , а целия проект тук С над 202 хил. полета през март 2018 г. сайтът FlightRadar24 отчита най-натоварения месец за въздушен превоз от създаването си през 2007 г., а може би и в цялата авиационна история. Повече за ръста на полетите и ефекта от това четете на този линк Миналата седмица Forbes публикува статия, в която авторът твърди, че градовете трябва да заменят библиотеките с книжарници на Amazon. След бурната реакция на публиката текстът беше изтрит, а FastCompany сега ни напомня за красотата на библиотеките с подбрани кадри от книгата на фотографа Масимо Листри Temples of Knowledge. Вижте ги тук Малко повече година след като Индия изкара от обращение две от банкнотите, с които се извършват 86% от разплащанията в страната, водещите на HBR Idea Cast разговарят как това се е отразило на страната и какви уроци можем да вземем. Чуйте тук или долу: